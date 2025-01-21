В Актобе выписали из больницы единственную выжившую заложницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Актюбинской области. У пострадавшей было сотрясение мозга, раны на голове и руках.

"Пациентка в связи с улучшением общего состояния и показателей здоровья, выписана домой с рекомендациями. Дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту прикрепления", — говорится в сообщении.

Напомним, женщину, а также её пожилых родителей удерживал в частном доме ее знакомый. Всё происходило в ночь с 13 на 14 января в частном секторе Актобе. Полиция с 9 вечера почти до полуночи вела переговоры с преступником, но он отказался выпускать своих жертв. Тогда было решено брать дом штурмом. Подозреваемый был задержан.

Мужчина жестоко избил женщину, а её 67-летней матери и отчиму 74 лет нанёс ножевые раны и бросил их в погреб. К сожалению, спасти пенсионеров не удалось. Женщина скончалась по пути в больницу, мужчина – на операционном столе.

Суд выдал санкцию на арест мужчины, который держал в заложниках целую семью.