В Актобе пришла в сознание 40-летняя женщина – единственная выжившая после захвата в заложники целой семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сейчас она находится в охраняемой палате. У пострадавшей травма головы, ссадины и ушибы. Пациентка немного оправилась от шока, но пока многого не знает, в том числе о смерти родителей.

"Сейчас она в себя пришла, потому все события спрашивает: что случилось, как это было?" – говорит заведующий отделением Актюбинской многопрофильной больницы Максат Уразжанов.

Пострадавшую вместе с родителями почти пять часов удерживал в заложниках бывший сожитель. Полиция с 9 вечера почти до полуночи вела переговоры с преступником, но он отказался выпускать своих жертв. Тогда было решено брать дом штурмом. Подозреваемый был задержан.

Мужчина жестоко избил женщину, а её 67-летней матери и отчиму 74 лет нанёс ножевые раны и бросил их в погреб. К сожалению, спасти пенсионеров не удалось. Женщина скончалась по пути в больницу, мужчина – на операционном столе.