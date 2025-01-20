В Актобе спустя неделю после трагедии выписали из больницы единственную выжившую заложницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

40-летнюю женщину вместе с матерью и отчимом захватил в плен бывший сожитель. Родственники только сегодня сообщили пострадавшей о том, что её родителей нет в живых.

"Она закончила курс лечения. Состояние у неё в динамике улучшилось. Все показатели в норме. Рана зажила, швы сняли. Поэтому мы её выписали на дальнейшее лечение", – сказала врач-ординатор отделения нейрохирургии Актюбинской областной многопрофильной больницы Оксана Оноприяк.

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 января. Женщину и её родителей почти пять часов удерживал в заложниках бывший сожитель. Полиция с 9 вечера почти до полуночи вела переговоры с преступником, но он отказался выпускать своих жертв. Дом взяли штурмом. Подозреваемый был задержан.

Мужчина жестоко избил женщину, а её 67-летней матери и отчиму 74 лет нанёс ножевые раны. Пенсионеров нашли в погребе, спасти их не удалось. Женщина скончалась по пути в больницу, мужчина – на операционном столе.

Стало известно, что подозреваемый жил в другом конце города. Его квартира сейчас опечатана. Соседи отказываются что-либо о нём рассказывать.