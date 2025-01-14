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Захват заложников в Актобе: единственная выжившая остается в реанимации

Сегодня, 10:57
АВТОР
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iStock Сегодня, 10:57
Сегодня, 10:57
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Фото: iStock

Единственная выжившая при захвате заложников в Актобе находится в реанимации, у девушки сотрясение мозга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Актюбинской области.

"⁠Пациентка 1984 года рождения находится в реанимационном отделении с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Состояние стабильно тяжелое, в сознании, дыхание самостоятельное. Получает лечение", - говорится в сообщении. 

Напомним, неизвестный удерживал в частном доме заложников. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан. Выяснилось, что потерпевшими стали девушка и её родители.

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