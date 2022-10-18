Захоронение воина сакской эпохи найдено при археологических раскопках в Алматы

Фото: almaty.tv

Сотрудниками коммунального государственного казенного предприятия "Объединение музеев города Алматы" во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, обнаружено частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н. э., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В могильной яме найдены фрагменты меча, украшенного золотом, а также вставки для одежды, выполненные из листового золота в так называемом зверином стиле.

Кроме золотых фрагментов найдены также изделия для одежды из сплава серебра. Останки воина найдены в деревянном ящике на глубине более 3 метров.