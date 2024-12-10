Жительница Экибастуза Валерия Эйхвальд потеряла ребёнка. Женщина говорит, что всю беременность проходила нормально, но родить в срок не смогла. А когда в очередной раз пришла в больницу, чтобы её осмотрели, узнала страшное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Малышка умерла в утробе на 42 неделе беременности. Захлебнулась собственным калом. Женщина уверена: если бы не безразличие врачей, трагедии можно было бы избежать.

Валерия рассказала, что плод развивался нормально, по сроку. На 40 неделе женщина не разродилась. Наблюдающий гинеколог посоветовала рожать, так как у плода появилась тахикардия. УЗИ в роддоме показало, что у Валерии маловодье. Там же ей сказали, что на её сроке - это нормально и отправили домой. Когда срок подходил к 43 неделе, роженица ещё раз самостоятельно обратилась в стационар.

"Пришла во второй раз. Говорю: у меня нет родовой деятельности. Это очень больно было. Потому что ребёнок большой. Она уже на всё давила, но ничего не начиналось. Ещё где-то полчаса или час выходила врач, она пришла и говорит: Что ты сюда пришла? Спускайся на УЗИ. Она делает УЗИ, я говорю: вы мне скажете, что случилось? Сердцебиения нет", - вспоминает Валерия Эйхвальд.

По словам женщины, ей стали вливать вызывающие роды препараты.

"Схватки прошли, мне вскрывают пузырь, там вод вообще нет. Обвития, ничего такого не было. Она вся зелёная, выглядит где-то на месяц. В экспертизе: она захлебнулась меконием. То есть, она уже как человек ходила в туалет, если вод не было, она начала дышать и чем ходила, тем и захлебнулась. В остальном ребёнок здоров полностью. Никто даже не извинился", - переживает женщина.

Семья Валерии обратилась с жалобой в Управление здравоохранения. Там сказали, что проведут служебное расследование.

"Мы будем проверять все этапы оказания медицинской помощи, начиная с момента взятия на учёт. Насколько она была правильно консультирована, насколько правильно обследована, консультации узких специалистов и, конечно же, насколько правильно оказана помощь в стационаре", - сообщила региональный координатор по эффективным перинатальным технологиям Павлодарской области Алия Мукушева.