Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в подкасте Джо Рогана поделился впечатлениями о поездке в Алматы, где он в 2022 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам, передаёт BaigeNews.kz.

Шахматист отметил, что зимой город сильно загрязнён, что повлияло на его самочувствие во время турнира. Чтобы восстановить силы, ему пришлось уехать в горы.

"Чемпионаты мира по шахматам проводят в самых неожиданных местах. Этот был в Алматы. Город, по крайней мере зимой, довольно загрязнённый и не очень приятный", – заявил Карлсен.

Однако он высоко оценил природу Казахстана и сравнил горы Алматы с Альпами.

"Буквально в часе езды – потрясающие вершины высотой 3,5 км. Это фантастика! Там можно отлично кататься на лыжах", – добавил гроссмейстер.

Карлсен признался, что смог выложиться на турнире именно благодаря поездке в горы, где наконец почувствовал свежий воздух.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам проходил в Алматы с 25 по 30 декабря 2022 года. Карлсен выиграл турнир, завоевав свой четвёртый титул в этом формате.