В 2024 году в Северо-Казахстанской области выявили 279 нарушений экологического законодательства и выписали штрафов на сумму более 29 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Руководитель департамента экологии Северо-Казахстанской области Талгат Сабиев рассказал о результатах работы ведомства за 2024 год, мерах наказания нарушителей и дальнейшем экологическом контроле в регионе.

В течение года лаборатория департамента провела 3020 исследований воздуха, воды, почвы и радиационного фона. На основании этих исследований выявили факты загрязнения окружающей среды:

ТОО "Ростан" оштрафовали почти на 18 млн тенге за превышение нормативов загрязнения воды;

ТОО "Тайынша май", ТОО "Петропавловская нефтебаза" и ЛПДС "Петропавловск" обязаны устранить экологический ущерб на сумму 4,5 млн тенге;

в ходе акции "Чистый воздух" зафиксировали превышения по дымности у десяти транспортных средств, вынесли предупреждения водителям.

По итогам 2024 года департамент выдал 14 экологических разрешений на объекты I категории, из которых девять включали обязательные природоохранные мероприятия. В результате этих мер удалось снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 221 тонну в год.

"Важным направлением работы является внедрение мероприятий по охране окружающей среды. Мы работаем над снижением фактических выбросов и внедрением повторного использования ресурсов", - отметил Талгат Сабиев.

Объём повторно использованной воды составил 2221 кубометр, а переработка отходов достигла 22,5 тысячи тонн.

В 2024 году специалисты ведомства осуществили 349 проверок, выявив 279 нарушений и вынесли 107 предписаний об устранении нарушений, из которых 93 % уже исполнены.

В отношении нарушителей приняли административные меры: наложили 57 штрафов на сумму 29,4 млн тенге; вынесли 12 предупреждений; в суд направили четыре дела, по которым вынесены штрафы на сумму 7,3 млн тенге; добровольно оплачено штрафов на 29 млн тенге, один штраф на сумму 369 тысяч тенге находится на принудительном исполнении.