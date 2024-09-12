Загоревшийся в движении автомобиль столкнулся и поджег еще одну машину

В Шымкенте во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bus, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал OTYRAR.

Водитель не смог остановить машину и покинул ее на ходу.

Горящая машина столкнулась с автомобилем Daewoo Gentra, который моментально вспышнул.