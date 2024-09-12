  • 12 Сентября, 05:08
  • BAIGENEWS

Загоревшийся в движении автомобиль столкнулся и поджег еще одну машину

Сегодня, 03:34
АВТОР
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скриншот с видео OTYRAR Сегодня, 03:34
Сегодня, 03:34
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Фото: скриншот с видео OTYRAR

В Шымкенте во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bus, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал OTYRAR

Водитель не смог остановить машину и покинул ее на ходу.

Горящая машина столкнулась с автомобилем Daewoo Gentra, который моментально вспышнул.

"В результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль Volkswagen сгорел полностью, а у Daewoo Gentra выгорела задняя часть автомобиля", - сообщает портал.

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