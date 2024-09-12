Загоревшийся в движении автомобиль столкнулся и поджег еще одну машину
Сегодня, 03:34
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Сегодня, 03:34Сегодня, 03:34
161Фото: скриншот с видео OTYRAR
В Шымкенте во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bus, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал OTYRAR.
Водитель не смог остановить машину и покинул ее на ходу.
Горящая машина столкнулась с автомобилем Daewoo Gentra, который моментально вспышнул.
"В результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль Volkswagen сгорел полностью, а у Daewoo Gentra выгорела задняя часть автомобиля", - сообщает портал.
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