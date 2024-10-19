Загоревшееся здание ресторана потушили в Алматы
Сегодня, 01:12
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Сегодня, 01:12Сегодня, 01:12
101Фото: BaigeNews.kz
В Алматы удалось локализовать пожар в здании ресторана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщалось, что загорелась кровля здания. Пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
"Благодаря принятым мерам пожарные защитили большую часть здания от огня. Тушение пожара осложнялось тем, что конструкции здания выполнены из дерева. Открытого горения нет. Сейчас огнеборцы ликвидируют скрытые очаги", – сообщили в МЧС.
Видео: МЧС РК
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