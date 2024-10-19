Загоревшееся здание ресторана потушили в Алматы

В Алматы удалось локализовать пожар в здании ресторана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщалось, что загорелась кровля здания. Пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.