Загоревшаяся сухая трава чуть не спалила лес в Костанайской области

Спасатели ликвидировали природный пожар в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в 15 километрах от села Арка Камыстинского района произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 5 000 гектаров.

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, это могло привести к распространению огня. Возникла угроза перехода пожара на лесной массив государственного фонда.

Незамедлительно к очагам пожара были стянуты группировки спасателей, в том числе пожарная авиация.

Всего в тушении были задействованы около 200 человек личного состава, 33 единицы техники ДЧС, МИО, вертолёты и пожарный поезд. Осуществлено семь сбросов воды общим объёмом более 14 кубометров.

По поручению министра по ЧС для координации действий на место пожара был направлен председатель Комитета противопожарной службы Рамиль Камалов, начальник департамента ликвидации ЧС Ерлан Даулетьияров и начальник ДЧС Костанайской области Дамир Ермагамбетов.

Пожар ликвидирован. Его точная площадь пока не установлена.

Жертв и пострадавших нет.