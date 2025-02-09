  • 9 Февраля, 21:19
  • BAIGENEWS

Загорелся жилой комплекс на левом берегу Астаны

Жители заблаговременно эвакуировались.

Сегодня, 20:14
АВТОР
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inbusiness.kz Сегодня, 20:14
Сегодня, 20:14
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Фото: inbusiness.kz

В столичном районе Нура пожарные тушат одну из многоэтажек жилого комплекса по улице Сыганак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Загорелся утеплитель под наружной обшивкой дома. 

"Жители заблаговременно эвакуировались. На места пожара для обогрева жильцов была привлечена вахтовка", — сообщили в МЧС

В итоге пожарным удалось полностью ликвидировать огонь на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. 

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