Загорелся жилой комплекс на левом берегу Астаны
Жители заблаговременно эвакуировались.
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
155Фото: inbusiness.kz
В столичном районе Нура пожарные тушат одну из многоэтажек жилого комплекса по улице Сыганак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Загорелся утеплитель под наружной обшивкой дома.
"Жители заблаговременно эвакуировались. На места пожара для обогрева жильцов была привлечена вахтовка", — сообщили в МЧС
В итоге пожарным удалось полностью ликвидировать огонь на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
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