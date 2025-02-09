В столичном районе Нура пожарные тушат одну из многоэтажек жилого комплекса по улице Сыганак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Загорелся утеплитель под наружной обшивкой дома.

"Жители заблаговременно эвакуировались. На места пожара для обогрева жильцов была привлечена вахтовка", — сообщили в МЧС

В итоге пожарным удалось полностью ликвидировать огонь на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.