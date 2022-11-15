Загадочную смерть на ж/д путях расследуют в Карагандинской области

Фото: pixabay.com

Мужчина, ехавший на поезде в Алматы, погиб под колесами грузового состава в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

"Трагедия произошла 11 ноября на станции Карабас. Грузовой поезд переехал 32-летнего мужчину. По информации родных погибшего, мужчина был пассажиром поезда, который следовал в Алматы. Каким образом человек оказался на путях следования грузового поезда, сейчас разбирается следствие", – говорится в сообщении в понедельник.

Брат погибшего Саян Амирбеков не понимает, каким образом мужчина мог оказаться на путях.

"Он мне позвонил в 15:00, сказал, что в поезде, едет в Алматы. Потом около 16:00 на станции Карабас произошло это. Я не понимаю, как он мог оказаться на путях, ведь из поезда не выпускают. Может, его выгнали, может, забыли, я не знаю, что там произошло. Теперь говорят, что мол он был пьяный, хотят списать на суицид, но мой брат вообще не пил, и это на него не похоже", – рассказал Амирбеков.

В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело.

"По вышеуказанному факту в транспортной полиции на станции Караганда-Сортировочная начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК", – сообщили ведомстве.

Брат погибшего намерен выяснить все обстоятельства гибели и для этого просит откликнуться свидетелей данного происшествия.