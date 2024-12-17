В Алматинской области расследуют смерть 56-летней Зиванзахан Супашевой. Женщина вышла из кафе, но домой не вернулась. Её поиски длились всю ночь. Утром тело случайно обнаружили дети возле заброшенного кирпичного завода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Жаныл Омарова живёт недалеко от завода, где обнаружили тело женщины. Рассказывает: о странной находке ей сообщили соседские дети. Сельчане сразу вызвали скорую, а Жаныл бросилась на помощь. Она была уверена, что незнакомка ещё жива.

"Дети прибежали, говорят: "Тетя, идите сюда! Там женщина лежит на снегу. Мы не можем её поднять". Мы все пришли сюда. Сноха быстро среагировала. Тело было тёплым. Мы думали, она жива. Сноха сразу вызвала скорую помощь. Но врачи сказали, что она уже скончалась", - рассказала Жаныл Омарова.

Погибшей оказалась 56-летняя Зиванзахан Супашева. Её родственники рассказывают, что в тот злополучный день пожилая женщина отправилась на торжество. Вечером Зиванзахан вышла из кафе, собиралась домой.

"В пять часов вечера они вышли из кафе и проводили её почти до дома якобы. Потом, получается, никто её не видел. Только на следующий день уже дети нашли в 10 минутах отсюда – в снегу, около БАКАДа. Там вообще пустыри. Как она там оказалась, вообще непонятно. Загадка для всех", - сказал племянник женщины Бахтияр Махсутов.

Рядом сельчане обнаружили сумку и мобильный телефон женщины. В полиции сообщили, что на теле погибшей следов насильственной смерти нет.

"Сотрудники полиции ведут расследование по факту обнаружения тела 56-летней женщины. В районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено", - сообщила официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова.

Родственники утверждают, что Зиванзахан никогда не жаловалась на здоровье. Поэтому сейчас разыскивают тех, кто видел женщину в тот вечер. Возможно, очевидцы помогут разобраться в загадочной смерти.