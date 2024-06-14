Заезжать на автобусные полосы временно разрешили водителям в Астане

В период с 14 июня по 1 июля текущего года на некоторых улицах Астаны временно отключили фиксацию движения по автобусным полосам камерами "Сергек", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.

“В связи с производством работ по среднему ремонту магистральных улиц города, с укладкой асфальтового покрытия проезжей части и нанесению дорожной разметки, движение автомашин временно ограничивается. В целях снижения транспортной нагрузки, в период с 14 июня по 1 июля текущего года, на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек", - говорится в сообщении.

Департамент полиции города Астаны просит отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы.