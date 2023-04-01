Заехавший на набережную внедорожник перепугал павлодарцев

Фото: кадр с видео

Пользователи соцетей в Павлодаре начали распространять видео с внедорожником, который заехал на набережную Иртыша, где разрешено передвигаться лишь пешеходам и велосипедистам, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает официальный Telegram-канал МВД РК, героя видеоролика нашли и наказали.

"Жительница города, прогуливаясь по набережной, заметила автомашину, которая заехала на нижний ярус. Горожанка зафиксировала нарушение на телефон и направила видео через мобильное приложение "102". Полицейские установлено, что водитель Toyota Griz проигнорировал дорожный знак "3.2 — движение запрещено". В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)", — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что нарушителю выписали штраф в размере 3 МРП.