Заехала за хлебом на служебном авто: замакима решили наказали в СКО

За парковку служебного автомобиля в неположенном месте заместителю сельского акима из СКО внесли замечание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Проступок заместителя акима Кызылжарского района Алмы Нургалиевой рассмотрели на совете по этике.

Сообщается, что вечером 28 августа Алма Нургалиева, заехав в магазин, припарковала авто в неположенном месте. Это увидел прохожий и начал снимать видео, в котором возмутился, что обычным людям парковка здесь запрещена, и за это положен штраф. На совете по этике Алма Нургалиева свою вину полностью признала и пояснила, что по дороге домой решила заехать в магазин за хлебом. Припарковавшись за другими машинами, она не заметила запрещающий знак. Что касается пассажира, то в машине находилась её мать.

При этом Нургалиева просила принять во внимание тот факт, что действия происходили в период паводка, когда все работали в режиме нон-стоп. Возможно, на ней сказалась накопленная усталость. После посещения магазина, ей пришлось проехать в Петропавловск, чтобы принять дома в новом микрорайоне Бирлик для пострадавших от паводка. В этот день в аппарат акима она вернулась только ближе к 22:30. На государственной службе женщина работает больше 20 лет, а также является уполномоченным по этике. На сегодняшний день она исполняет обязанности сразу двух акимов района, так как в районе большая текучка кадров.

Мнения членов совета по этике разделились, Одни посчитали это нарушение незначительным и предложили и вовсе отменить наказание. Другие предлагали назначить замакима строгий выговор, третьи призывали рекомендовать именно соизмеримое проступку наказание, ведь на их памяти были случаи и "похуже", за которые наказывали аналогично.

"Мы не карательный орган, мы рассматриваем дела, дискредитирующие госслужащих. Никому не позволено на служебной машине ездить в личных целях и возить близких и родственников. Считаю, что нужно подойти более принципиально, объективно. Если факт имел место, человек должен быть наказан", — сказал председатель совета по этике Ержан Карымсаков.

Он предложил за данное правонарушение рекомендовать назначить Алме Нургалиевой взыскание в виде строгого выговора, так как она является уполномоченным по этике. И в её работу входит как раз искоренение и недопущение подобных фактов. Однако большинством голосов было рекомендовано обойтись замечанием.