Задымление в районе Шульбинской ГЭС: На степной пожар близ Семея выехал министр по ЧС

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В Абайской области, где неделю бушевали лесные пожары, загорелась степь. Возгорание произошло в районе Шульбинской гидроэлектростанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации спасателей, сейчас горение сбито, проводится дотушивание. На месте находится министр по ЧС Сырым Шарипханов.

"Такие очаги будут возникать, регулярно. Их ликвидацией занимаются задействованные силы и средства. Очаги возникают не на новых площадях, а на площадях, пройденных огнём, то есть тлеющие участки, которые под воздействием ветра переходят в фазу горения. Указанные на видео кадры происходят в Шульбинском направлении. С учётом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств. Проводится тушение локальных очагов возгорания. На месте находится министр по ЧС. Силы и средства на данном направлении выставлены заблаговременно. Ситуация полностью под контролем", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что до полной ликвидации природного пожара на территории природного резервата "Семей орманы" продолжатся регулярные аэровизуальные обследования по всему фронту пожара для оценки оперативной обстановки. Вместе с тем, до полной ликвидации осуществляется проливка всех мест локализованных очагов, а также источников возгорания, оставшихся на пройденных пожаром площадях.