Задушившему учительницу айтишнику вынесли приговор в Уральске

Суд в ЗКО вынес приговор по резонансному делу об убийстве учительницы начальных классов Надежды Никитиной, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

41-летнего Темира Сарсенова признали виновным в убийстве, краже и хранении огнестрельного оружия. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

"Сарсенова Темира признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 99, частью первой статьи 188, частью 3 статьи 287 УК РК. Путём частичного сложения наказания назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней", - зачитал судья Дуйсенгалиев.

Иск дочери погибшей удовлетворён частично. Осуждённый должен будет выплатить потерпевшей семье в качестве морального вреда 10 миллионов тенге и за материальный ущерб – около двух миллионов тенге.

Напомним, Сарсенов на протяжении четырёх лет помогал Надежде Никитиной с ремонтом оргтехники в школе. 25 апреля он чинил компьютер в квартире Никитиной. После вспыхнувшей ссоры и словесной перепалки мужчина повалил учителя на диван и задушил веревкой от её кофты. Дополнительно он нанёс удар ножом в шею, а затем инсценировал ограбление, забрав с собой все украшения, сумочку, кошелёк, телефон и банковские карты. Материальный ущерб составил 1,7 миллиона тенге. При обыске в квартире подозреваемого, кроме пропавших вещей, обнаружены боеприпасы – винтовка, гильзы, карабин и патроны. Мужчина разведён и имеет малолетнего ребёнка.

В последнем слове он не признал вину в убийстве, сообщив, что знал Никитину много лет и мотива убивать у него не было.