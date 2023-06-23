Задушила и заморозила: в Южной Корее мать хранила тела новорождённых детей в морозилке

Фото: JTBC

Полиция Южной Кореи подала запрос на получение ордера на арест женщины, которая обвиняется в убийстве двух своих новорожденных детей и хранении их тел в морозильной камере в течение нескольких лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Представитель полиции провинции Генгги-Намбу рассказал, что женщина 30 лет призналась в убийстве младенцев и заявила, что сделала это из-за экономических трудностей в уходе за тремя своими другими детьми в возрасте 12, десять и восемь лет.

По словам чиновника, на момент смерти новорожденным был всего один день.

Ее первой жертвой стал ее четвертый ребенок, рожденный в больнице в ноябре 2018 года. Полиция обвиняет женщину в том, что она задушила девочку на следующий день после родов и сохранила тело в морозильной камере в своем доме. Так же она поступила с пятым ребенком - мальчиком, который родился в ноябре 2019 года.

Муж женщины заявил, что не знал о предполагаемых убийствах, так как ему сказали, что жена сделала аборт.

О деле стало известно в мае, когда Государственная аудиторская и инспекционная комиссия обнаружила, что рождение младенцев официально не регистрировалось, хотя запись об этом есть в больнице. Комиссия уведомила власти Сувона, муниципальное правительство, которое потребовало расследовать это после того, как женщина отказалась от проверки на месте.

21 июня полиция провела операцию по обыску и конфискации в доме женщины, во время которой она призналась в убийствах, сообщает полиция.