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Задушил жену шнурком: пенсионеру вынесли приговор в ЗКО

Вчера, 11:08
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 11:08
Вчера, 11:08
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Фото: baigenews.kz

Специализированный межрайонный уголовный суд в ЗКО вынес приговор в отношении 73-летнего пенсионера, жестоко убившего свою жену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой город.

"Из материалов дела следует, что пенсионер сначала избил свою супругу в их квартире, душил её шнурком, а затем начал душить руками. С женой они прожили в браке 48 лет", - пишет издание.

В суде отметили, что на судебном заседании подсудимый показал, что сожалеет о своих действиях и признаётся в совершённом преступлении.

Пожилому мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Такой срок ему назначили в связи с преклонным возрастом.

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