Задушил жену шнурком: пенсионеру вынесли приговор в ЗКО

Специализированный межрайонный уголовный суд в ЗКО вынес приговор в отношении 73-летнего пенсионера, жестоко убившего свою жену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой город.

"Из материалов дела следует, что пенсионер сначала избил свою супругу в их квартире, душил её шнурком, а затем начал душить руками. С женой они прожили в браке 48 лет", - пишет издание.

В суде отметили, что на судебном заседании подсудимый показал, что сожалеет о своих действиях и признаётся в совершённом преступлении.



Пожилому мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Такой срок ему назначили в связи с преклонным возрастом.