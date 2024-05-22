Задушил жену шнурком: пенсионеру вынесли приговор в ЗКО
Вчера, 11:08
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Вчера, 11:08Вчера, 11:08
398Фото: baigenews.kz
Специализированный межрайонный уголовный суд в ЗКО вынес приговор в отношении 73-летнего пенсионера, жестоко убившего свою жену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой город.
"Из материалов дела следует, что пенсионер сначала избил свою супругу в их квартире, душил её шнурком, а затем начал душить руками. С женой они прожили в браке 48 лет", - пишет издание.
В суде отметили, что на судебном заседании подсудимый показал, что сожалеет о своих действиях и признаётся в совершённом преступлении.
Пожилому мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Такой срок ему назначили в связи с преклонным возрастом.
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