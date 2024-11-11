Задолженность по зарплате почти на 4 млрд тенге выявили госинспекторы в Казахстане

Государственные инспекторы труда на 264 предприятиях Казахстана выявили задолженность по заработной плате перед 17,8 тыс. работниками на сумму 3,9 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях было выявлено более 7,1 тыс. нарушений трудовых прав, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 235 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 46,5 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 16,5 тыс. работников. Им выплачено 3,1 млрд тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

"По данным на 1 ноября т.г. государственными инспекторами труда проведено 4 552 проверки, в ходе которых выявлено 7 146 нарушений, из них: в сфере труда – 5 310; по безопасности и охране труда – 1 769; занятости населения – 67. Работодателям выдано 2 723 предписания и наложено 3 207 административных штраов на сумму 338,9 млн тенге", - отметили в Минтруда.

В результате принятых мер защищены трудовые права более 31 тыс. работников.