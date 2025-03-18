Прокуратура Егиндыкольского района провела тщательный анализ и выявила, что у ГКП на ПХВ "Егиндыколь Су Арнасы" накопилась задолженность по заработной плате перед 49 сотрудниками на сумму 5,6 млн тенге.

Благодаря своевременному вмешательству, задолженность была полностью погашена, а виновное лицо понесло заслуженное наказание. В результате, права работников были надежно защищены, а справедливость восстановлена.