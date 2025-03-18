Задолженность на миллион: сотрудникам "Егиндыколь Су Арнасы" не платили зарплату
По акту надзора задолженность погашена в полном объеме.
Сегодня, 11:08
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Сегодня, 11:08Сегодня, 11:08
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Прокуратура Егиндыкольского района провела тщательный анализ и выявила, что у ГКП на ПХВ "Егиндыколь Су Арнасы" накопилась задолженность по заработной плате перед 49 сотрудниками на сумму 5,6 млн тенге.
Благодаря своевременному вмешательству, задолженность была полностью погашена, а виновное лицо понесло заслуженное наказание. В результате, права работников были надежно защищены, а справедливость восстановлена.
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