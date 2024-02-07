Задолжавший своим детям 9 млн тенге казахстанец получил срок

Суд назначил 37-летнему жителю области Абай наказание в виде ограничения свободы на год за неуплату алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина задолжал своим трём несовершеннолетним детям алименты на сумму в девять миллионов тенге. В полиции рассказали, что у него была возможность трудоустроиться и переводить детям положенные выплаты, но он три года уклонялся от уплаты алиментов.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 139 Уголовного Кодекса РК . Её полное название — "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).

Суд назначил мужчине в качестве наказания ограничение свободы на год с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока.

От уплаты алиментов осуждённый не отказывается, обещает выплачивать постепенно из своего заработка. Также некоторая сумма уходит на содержание второй семьи. Мужчину поставили на учёт в службу пробации Бородулихинского района области Абай и трудоустроили.