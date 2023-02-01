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"Задирал юбку, гладил по колену" - жертвы харассмента в Казахстане рассказали свои истории
Нежелательные касания, поглаживания, приставания - это то, с чем приходится сталкиваться женщинам и девочкам в Казахстане. Жертвы сексуальных домогательств не всегда обращаются в полицию, в обществе всё ещё не принято открыто обсуждать эту тему, а если говоришь о случившемся, в ответ заявляют - "сама виновата".
Правозащитники на протяжении долгого времени требуют перевести домогательства в раздел уголовно наказуемых деяний, но власть пока этого не делает.
Корреспонденту BaigeNews.kz казахстанки анонимно рассказали о том, как становились жертвами харассмента.
"Это было мерзко"
Жительница Астаны, 27 лет:
"Однажды это случилось на международном рейсе. Рядом сидящий попутчик сначала пытался познакомиться со мной, а затем накрылся одеялом, притворился спящим и начал лапать меня за колени. Когда я ему предъявила, он сделал сонное лицо. Сказал, что не понимает, о чем я говорю. Якобы он всё это время спал, и может во сне рука случайно упала на колено. Но он именно лапал, не просто случайно задел. Это было мерзко", - рассказала героиня.
"Друзья сказали, что я всё равно ничего не смогу сделать"
Жительница Алматы, 24 года:
"Ситуация произошла летом. Я шла вечером с Есентая вдоль проспекта аль-Фараби домой. Два парня лет 25-29 ехали на самокатах навстречу, но, увидев меня, поменяли маршрут. Они были прилично одеты, я и не могла подумать ничего плохого о них. Так как людей рядом не было, я всё-таки решила поторопиться.
Обернулась и увидела, что они едут прям на меня. Машинально я схватилась за сумку, но им было не это интересно. На ходу один задрал мою юбку, а второй ударил по попе. Я не успела ни среагировать, ни догнать их. Они ехали и смеялись. Это было ужасно.
Мне казалось, что надо мной надругались. Я позвонила друзьям, они сказали успокоиться и идти домой, что я всё равно не смогу ничего сделать. После этого появилось недоверие даже к тем мужчинам, которые выглядят прилично", - поделилась девушка.
"Меня открыто приравняли к товару"
Астанчанка, 17 лет:
"С домогательствами я сталкиваюсь регулярно. Очень люблю свой стиль. Вся моя одежда открытая или облегающая. Летом я часто переживаю уличный харассмент, как мне говорили, из-за моего яркого внешнего вида. Мне регулярно выкрикивают: "классная попа", "красивые ножки", "эй, красавица", просто подзывают, как кошку: "кис-кис", свистят...
Но один случай запомнился ярче остальных. Летом 2022 года вечером я гуляла в парке и ждала своего парня. Присела на качели и слушала музыку. Ко мне подошел мужчина лет 30 на неприлично близкое расстояние и настойчиво предлагал познакомиться. Я отказалась, но он не обратил внимание на моё "нет" и продолжал задавать вопросы, а после агрессивно спросил: "Да чё ты ломаешься?". Он сел рядом и прижал меня к себе.
Я испугалась и от страха впала в ступор. Мне хотелось оттолкнуть его, но я буквально замерла, а он крепко держал меня за талию. Всё это время он меня рассматривал и в ответ на мой, наверное, уже десятый отказ, спросил: "Хорошо, если не хочешь так, то сколько мне заплатить?". Так мерзко я никогда в жизни себя не чувствовала. Меня буквально открыто приравняли к товару. Я не знаю, чем бы закончилась эта ситуация, если бы не мимо проходившие девушки, которые увели меня, притворившись подругами. Они успокоили и поддержали меня. Полное осознание ситуации до меня дошло только через 30-40 минут. Я долго плакала. От мерзкого чувства грязи хотелось отмыться", - рассказала девушка.
"Самое ужасное - то, что это остаётся безнаказанно"
Алматинка, 23 года:
"Это произошло 30 января. Я вышла из метро, шла к торговому центру. На улице было людно, справа остановка. Я была в наушниках. Когда подошла к дверям магазина, почувствовала сильный хлопок по "пятой точке". Настолько сильный, что у меня был шок. Сначала подумала, возможно, это мой парень, но нет, он был на работе. Или подруга, но она бы тоже до такого не додумалась. Поворачиваюсь, а там мальчик лет 14-15, убегает и оглядывается.
Конечно, я за ним не побежала. Буквально секунд пять я стояла в шоке, а после у меня началась истерика, слезы. Я себя почувствовала в какой-то момент изнасилованной. Потому что человек перешёл личные границы. Первым делом я набрала своего парня. Он сказал вызвать полицию. Когда я позвонила, мне ответили: "Это же ребенок, он наверное игрался".
Я не считаю, что это игра. Хотя бы родители должны нести ответственность за это. Это ведь ненормально. В полиции мне сказали писать отказ от заявления, так как он несовершеннолетний. Они даже не удосужились посмотреть камеры, насколько халатное отношение. Вывод какой? Это считается нормой, если даже органы не могут ничего с этим сделать? Там были камеры, мальчика можно было найти, это не проблема. Просто всем на это всё равно. И это очень сильно удивляет.
Этот мальчик в итоге не понесёт никакого наказания. Завтра он может тоже кого-нибудь ударить, в школе он может кого-то домогаться... После этой ситуации постоянно оглядываюсь, не хочется выходить на улицу. Переживаю, что эта ситуация может повториться", - рассказала она.
Ранее психолог Виктория Князева рассказала, что харассментом можно считать различные действия сексуального характера, либо психологическое давление, совершаемые против воли человека, на которого эти действия направлены. Она посоветовала пострадавшим, в первую очередь, выбраться в безопасное место, а после рассказать об инциденте близкому человеку, обратиться к психологу и в правоохранительные органы.
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