Задержку десятков рейсов в Алматы прокомментировали в компании Air Astana

В международном аэропорте Алматы из-за непогоды вторые сутки задерживаются авиарейсы. Ситуацию прокомментировали в компании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе компании рассказали, что 16 февраля ряд рейсов был задержан в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы. В этот день из-за ливневого снега для бесперебойной очистки взлётно-посадочной полосы и противообледенительной обработки самолетов потребовалось дополнительное время. Ситуация повлияла и на прилёт самолётов. Некоторые самолёты после приземления оставались на рулежной дорожке, так как все стоянки были заняты задержанными утренними и дневными рейсами международных и отечественных авиакомпаний.

Всё это привело к последующим задержкам рейсов по цепной реакции.

17 февраля из-за значительного увеличения суточного плана прилётов и вылетов воздушных судов в аэропорту Алматы продолжились задержки рейсов. Из-за форс-мажорных обстоятельств возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что, в свою очередь, привело к несвоевременной выгрузке багажа.

"В данный момент службы авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время, — говорит вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога. — Пассажирам задержанных рейсов предоставлено питание и напитки. Более 70 пассажиров в Алматы и 90 пассажиров в Астане разместили в гостиницах. Были привлечены дополнительные сотрудники для приема звонков в Call Centre. Мы понимаем, что задержка рейсов приносит неудобства пассажирам, однако погодные условия могут серьезно повлиять на расписание авикомпаний, так как наш приоритет — это безопасность".

В компании Air Astana также напомниили контакты для круглосуточной помощи Air Astana: +7 727 244 4477, +7 7172 584477, +7 702 702 4477. Также работает горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78, WhatsApp: +7 702 702 00 74 и Online chat: airastana.com.