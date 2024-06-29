Задержки авиарейсов в Астане прокомментировали в Минтранспорта

В министерстве транспорта сделали заявление по поводу ограничений в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Задержки рейсов в столичном аэропорту с 28 июня связаны с временным закрытием воздушного пространства в Астане по причине проведения тренировочных полетов самолетов Министерства обороны Республики Казахстан в рамках подготовки к Саммиту Шанхайской организации, который запланирован в столице 3-4 июля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировочные полеты будут выполняться до 30 июня с 9:25 до 10:20.

"В связи с вышеизложенным приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям. Также пассажирам рекомендуется проверять время выполнения своих рейсов в этот период времени у авиакомпаний. Ранее авиакомпаниями и Министерством обороны Республики Казахстан была проведена работа по заблаговременному оповещению пассажиров через СМИ, а также путем направления СМС уведомлений и электронных писем. Также следует отметить, что задержки по причине временного закрытия воздушного пространства приводят к цепным задержкам рейсов в других городах, в том числе в Астане и Алматы", — подчеркнули в ведомстве.