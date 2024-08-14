Задержки авиарейсов: Назначена внеплановая проверка в отношении Air Astana и FlyArystan

Гендиректор АО "Авиационная администрация Казахстана" своим приказом назначил внеплановую инспекционную проверку в отношении АО "Air Astana" и АО "FlyArystan" из-за задержек рейсов авиакомпаний и нареканий в части соблюдения прав пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с участившимися случаями задержек рейсов по техническим причинам авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, а также большим количеством жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК создана комиссия для установления причин отмен, задержек рейсов и непредоставления соответствующих услуг, а также других случаев связанных с нарушением требований законодательства об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Кроме того, того стало известно о назначении внеплановой инспекционной проверки в отношении Air Astana и FlyArystan.

О результатах работы комиссии и внеплановой проверки обещают сообщить дополнительно.