Задержка рейсов: Аэропорт Актау до сих пор закрыт
О задержках в аэропорту предупредили пассажиров
Сегодня, 10:01
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Сегодня, 10:01Сегодня, 10:01
185Фото: pixabay.com
В международном аэропорту Актау продлили закрытие взлетно-посадочной полосы в связи с ее обледенением, передаёт BaigeNews.kz.
Полосу закрыли для проведения очистительных работ еще 27 февраля. В этой связи в аэропорту задерживаются рейсы.
“28 февраля время закрытия полосы было вновь продлено до 12.00 из-за ее обледенения, что может привести к последующим задержкам и отменам рейсов в/из Актау. Пожалуйста, проверяйте статус ваших рейсов на сайте или в приложении”, - сообщили в компании Air Astana.
Ранее синоптики объявили в Мангистау штормовое предупреждение в связи со снегопадом и метелью.
Накануне спасатели сообщили, что почти 200 автомобилей застряли в снежном плену в Мангистау.
Трассы в регионе также закрыты.