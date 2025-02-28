  • 28 Февраля, 11:25
  • BAIGENEWS

Задержка рейсов: Аэропорт Актау до сих пор закрыт

О задержках в аэропорту предупредили пассажиров

Сегодня, 10:01
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:01
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Фото: pixabay.com

В международном аэропорту Актау продлили закрытие взлетно-посадочной полосы в связи с ее обледенением, передаёт BaigeNews.kz.

Полосу закрыли для проведения очистительных работ еще 27 февраля. В этой связи в аэропорту задерживаются рейсы.

“28 февраля время закрытия полосы было вновь продлено до 12.00 из-за ее обледенения, что может привести к последующим задержкам и отменам рейсов в/из Актау. Пожалуйста, проверяйте статус ваших рейсов на сайте или в приложении”, - сообщили в компании Air Astana.

Ранее синоптики объявили в Мангистау штормовое предупреждение в связи со снегопадом и метелью.

Накануне спасатели сообщили, что почти 200 автомобилей застряли в снежном плену в Мангистау.

Трассы в регионе также закрыты.

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