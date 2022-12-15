Задержка рейса: какие компенсации положены казахстанцам

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК в рамках проекта "Ашық сағат алаңы" состоялось совещание по вопросам соблюдения прав пассажиров при задержках авиарейсов, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе совещания были рассмотрены причины продолжительных задержек. Также представители авиакомпаний предоставили подробную информацию о проводимой работе по обеспечению прав пассажиров и оказанных услугах.

Следует отметить, что согласно Закону об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, при задержке рейса по вине авиакомпании, в зависимости от длительности, на бесплатной основе предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно. В случае ненадлежащего оказания услуг авиакомпания привлекается к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, согласно действующему законодательству, пассажиры имеют право претендовать на компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки по вине авиакомпании.

На совещании также была отмечена важность своевременного выполнения авиакомпаниями расписания, а также соблюдения прав пассажиров, разъяснены и обязанности авиакомпаний.

Отметим, что по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева в целях сокращения задержек рейсов авиакомпаниям было поручено пересмотреть планы закупок новых воздушных судов.