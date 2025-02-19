В Казахстане внедрят цифровую услугу страхования при задержках рейсов, сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает BaigeNews.kz.

По его словам, ведомство продолжает развивать цифровую трансформацию транспортной отрасли.

Как сообщается, в рамках ГЧП уже внедрены проекты системы электронного документооборота в грузоперевозках "E-freight" и сбора данных об авиапассажирах API/PNR.

В аэропортах Казахстана внедрена система электронного удостоверения личности "E-doc-airport", позволяющая пассажирам проходить регистрацию и контроль без предъявления бумажных документов. На стадии внедрения биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полета и расхода топлива и цифровая услуга страхования при задержках рейсов", - сказал вице-министр на заседании правительства.

Он пояснил, что это будет специальный сервис, внедренный в приложение по продаже авиабилетов, который позволит пассажирам страховать задержку и мгновенно получать выплаты в случае задержки рейса.

Ранее в Минтраспорте сообщили о том, что в Казахстане создадут специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.