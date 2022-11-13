Задержаны участники разборок со стрельбой в кафе Актау

Фото: скриншот с видео задержания

После ЧП со стрельбой в кафе "WOW", где пострадали двое парней, полицейские Мангистауской области задержали шестерых подозреваемых, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту покушения на убийство из хулиганских побуждений сотрудниками криминальной полиции Управления полиции города Актау установлены и задержаны шестеро подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — сообщается на Telegram-канале МВД РК.

Напомним, днём ранее в Мангистаускую областную больницу из кафе "WOW" доставили двоих 19-летних парней.

У одного из пациентов — дробовое ранение, а у второго — закрытая травма коленного сустава.