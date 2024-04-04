  • 4 Апреля, 22:47
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Задержаны подозреваемые, ранившие жителя Темиртау

Сегодня, 22:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:31
Сегодня, 22:31
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Фото: baigenews.kz

Троих мужчин задержали по подозрению в хулиганстве в Темиртау, передаёт BaigeNew.kz.

"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий по хулиганству с применением огнестрельного оружия в отношении жителя Темиртау задержаны трое мужчин в возрасте 27-31 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Напомним, в ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По факту возбуждено уголовное дело.

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