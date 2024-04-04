Задержаны подозреваемые, ранившие жителя Темиртау
Сегодня, 22:31
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Сегодня, 22:31Сегодня, 22:31
68Фото: baigenews.kz
Троих мужчин задержали по подозрению в хулиганстве в Темиртау, передаёт BaigeNew.kz.
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий по хулиганству с применением огнестрельного оружия в отношении жителя Темиртау задержаны трое мужчин в возрасте 27-31 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - сообщили в ДП Карагандинской области.
Напомним, в ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По факту возбуждено уголовное дело.
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