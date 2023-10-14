Задержаны иностранные киллеры, приехавшие отомстить за смерть "вора в законе" Кольбаева

В Бишкеке задержаны три иностранных киллера, прибывших в Кыргызстан, чтобы отомстить за смерть так называемого "вора в законе" Камчы Асанбека (Камчыбека Кольбаева), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Кабар".

По данным пресс-службы государственного комитета национальной безопасности КР, трое наёмных киллеров незаконно пресекли государственную границу Кыргызстана и Узбекистана.

"Как стало известно, они прибыли в Кыргызстан, чтобы отомстить за смерть "вора в законе" Камчы Асанбека (Кольбаева). В ходе задержания выяснилось, что они причастны к убийствам ряда граждан и находятся в розыске", — говорится в сообщении ГКНБ.

По данным ведомства, задержаны граждане Узбекистана Ойбек Каримбердиев 1997 года рождения, Азамат Рустамов 1996 года рождения и

Исламхон Абдулкаффаров 1994 года рождения.

"В ходе следственных мероприятий, они дали показания, так как представители криминального мира им был дан "заказ", чтобы отомстить за смерть К.Асанбека", — сообщили в спецслужбах.

В ходе оперативной работы сотрудников ГКНБ и совместно со спецслужбой "Альфа" вышеуказанные преступники были задержаны в городе Бишкеке и 13 октября переданы правоохранительным органам Узбекистана.

Напомним, так называемый "вор в законе" Камчы Асанбек (Камчыбек Кольбаев) был ликвидирован при задержании в Бишкеке.

Кольбаев считался криминальным авторитетом — "смотрящим" Кыргызстана. По данным СМИ, коронован в Москве 23 апреля 2008 года лично Иваньковым по кличке Япончик и Дедом Хасаном.

Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев обратился с предупреждением к приближённым Кольбаева и предупредил о жёстком наказании тех, кто "поднимет голову против общества и начнёт предпринимать какие-то противозаконные действия".

"Отныне в нашей стране не будет никаких "воров в законе", никаких лидеров ОПГ, никаких группировок", — заявил глава ГКНБ Кыргызстана.

Также сообщалось о том, что в Бишкеке задержан бывший депутат парламента Турсунтай Салимов — сват убитого криминального авторитета.