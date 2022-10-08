Задержаны двое россиян, запускавшие дроны возле Минобороны в Астане

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В столице за один день выявили два незаконных запуска беспилотного летательного аппарата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Управление полиции района "Есиль" были доставлены двое граждан РФ, прибывших в Астану.

"Молодые люди в возрасте 21 и 28 лет запустили дроны в районе Набережной и Министерства обороны РК. Данные факты произошли в разное время. Кроме того, у граждан не оказалось разрешительных документов на использование квадрокоптера. Правонарушения зарегистрированы в книге учета информации. В настоящее время материал направлен в Комитет гражданской авиации для принятия законного решения. С молодыми людьми провели профилактическую беседу, — говорится в сообщении.

Департамент полиции Астаны предупреждает об ответственности за нарушение порядка использования казахстанского воздушного пространства.