Задержаны члены ОПГ, связанных с активными участниками “январских событий”

В Алматы, Шымкенте и Туркестанской области задержаны участники преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории городов Алматы, Шымкент и в Туркестанской области проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательств у предпринимателей.

“Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками “январских событий”. В полицию доставлено 20 фигурантов. Проведено более 40 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы”, - говорится в сообщении.

Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.