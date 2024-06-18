Задержаны члены ОПГ, связанных с активными участниками “январских событий”
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В Алматы, Шымкенте и Туркестанской области задержаны участники преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На территории городов Алматы, Шымкент и в Туркестанской области проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательств у предпринимателей.
“Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками “январских событий”. В полицию доставлено 20 фигурантов. Проведено более 40 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы”, - говорится в сообщении.
Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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