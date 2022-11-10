Задержаны браконьеры, сбывавшие рога сайги в Жетысуской области

Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

Сотрудниками Департамента пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с органами полиции и с привлечением сотрудников спецподразделения "Беркут" задержаны пять браконьеров, в машине которых обнаружены 983 рога сайги общим весом более 100 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ РК.

"Задержанные лица подозреваются в торговле дериватами с дальнейшей их реализацией в странах ближнего зарубежья. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - говорится в сообщении.

Ранее за отстрел сайгаков были задержаны жители Кызылординской области. В ходе проверки по месту жительства подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, ножи и два джипа.