Департамент полиции города Алматы подтвердил, что мужчина, недавно взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был замешан в инциденте с нападением на женщину в автобусе осенью прошлого года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в полиции, по факту нападения в автобусе было возбуждено уголовное дело, и подозреваемый был задержан. Мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а после завершения досудебного расследования материалы дела были направлены в суд. В декабре прошлого года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина, находясь в аэропорту Алматы, захватил в заложницы сотрудницу. Инцидент был разрешён благодаря вмешательству неравнодушного гражданина, который обезвредил преступника.

Как оказалось, этот же человек осенью прошлого года устроил дебош в автобусе, поводом для которого стал громкий разговор одной из пассажирок по телефону.