У предпринимателей прямо в вагонах замерз и начал гнить картофель. Объем огромный - около тысячи тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Груз направлялся из Павлодара в Ташкент. Однако на границе его задержали для проверки. Стоял он больше 10 дней и в результате просто испортился. Ущерб бизнесмены оценикают в десятки миллионов тенге.

На станции Сарыагаш стоят 43 вагона, доверху набитые картофелем. В середине января предприниматели продали его в Узбекистан, и грузовой состав отправился к покупателю. Однако на границе его остановили для фитосанитарной проверки. Бизнесмены говорят, овощ простоял там больше 10 дней. За это время картофель перемерз и испортился.

"Вот сгнила. Вода уже течет, она вся потекла! Сначала замерзла, потом оттаяла, и всё. В одном вагоне 68 тонн. Но она уже непригодная", - говорит предприниматель Азамат Серикбаев.

Такой картофель, говорят продавцы, не пустишь даже на корм скоту. Они не понимают, почему груз держали так долго. Все документы были оформлены в середине января – еще до того, как появился запрет на экспорт. Поэтому бизнесмены не видят никаких причин задерживать груз так долго. Отправить товар покупателю теперь тоже не могут. Хотя местный акимат ранее предлагал его выкупить за полцены.

"Акимат просил у нас эту картошку за 100-150 тенге продать. Хотя она стоит сейчас от 300 тенге за кило. Я не знаю, что делать дальше. Весь ущерб теперь на моих плечах. Я потерял с трех вагонов 60 миллионов тенге", - отметил другой предприниматель Нурсултан Орманов.

В Министерстве сельского хозяйства уверяют, что вагоны с овощным грузом проходили положенную проверку. И препятствий для их дальнейшего следования не нашли.

Правда, предпринимателям такое запоздалое разрешение уже ни к чему. Представители пяти терпящих убытки компаний заявили, что намерены подать на чиновников в суд.