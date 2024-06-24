Задержанных в Греции за поджог леса казахстанцев нет - МИД
Сегодня, 10:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:35Сегодня, 10:35
118
Ситуацию с поджогом, устроенным казахстанцами на греческом острове Гидра, прокомментировали в МИД Казахстана, передаёт BaigeNews.
Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю.
"Полиция сообщила, что среди среди задержанных граждан Казахстана нет, и каких-либо претензии к ним тоже не выдвигались", - сообщил официальный представитель МИД нашей страны.
Самое читаемое