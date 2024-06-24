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Задержанных в Греции за поджог леса казахстанцев нет - МИД

Сегодня, 10:35
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Задержанных в Греции за поджог леса казахстанцев нет - МИД Сегодня, 10:35
Сегодня, 10:35
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Ситуацию с поджогом, устроенным казахстанцами на греческом острове Гидра, прокомментировали в МИД Казахстана, передаёт BaigeNews.

Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю.

"Полиция сообщила, что среди среди задержанных граждан Казахстана нет, и каких-либо претензии к ним тоже не выдвигались", - сообщил официальный представитель МИД нашей страны.

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