Задержанные прошли мимо охраны и сбежали из ИВС Актобе

Побег двух задержанных из изолятора временного содержания поставил на ноги полицию в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Двое подозреваемых по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Хулиганство" в ночь на воскресенье прошли мимо спящей охраны и скрылись в городе. Их пропажу обнаружили только утром.

Стражи порядка сообщили, что беглецов уже поймали. По предварительной версии, охранники забыли закрыть двери камеры. Какое наказание их ждёт, в департаменте полиции обещают озвучить после служебного расследования.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий указанные лица были задержаны в течение нескольких часов и водворены в ИВС. По данному факту также начата служебная проверка", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.