Задержанные не являются сотрудниками спецЦОНа Кокшетау - Правительство для граждан

Инцидент с незаконной выдачей прав в спецЦОНе Кокшетау расследуют полицейские. В филиале НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области прокомментировали распространённую МВД информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"По имеющейся информации сотрудниками полиции были задержаны гражданские лица, не являющиеся сотрудниками спецЦОНа Кокшетау. Руководством спецЦОНа совместно со службой безопасности госкорпорации на ежедневной основе проводится работа по недопущению прохождения практического экзамена третьими лицами. На сегодняшний день руководством спецЦОНа выявлены и предотвращены попытки сдачи практического экзамена третьими лицам. Выявленные факты направлены в правоохранительные органы и ДВБ НАО "ГК "Правительство для граждан", - заявили в филиале корпорации.

Ранее полиции сообщили о том, что в Кокшетау пресекли незаконную выдачу водительских удостоверений. "Сотрудниками Управления собственной безопасности ДП области проведены оперативные мероприятия по пресечению преступных действий сотрудников спецЦОНа", - говорилось в сообщении.