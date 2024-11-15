Задержанную Перизат Кайрат уволили с поста президента федерации пара настольного тенниса РК

В АФМ заявили, что девушка тратила деньги спонсоров на свою роскошную жизнь.

В Астане начали уголовное расследование в отношении учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат. Девушку подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных в помощь пострадавшим от паводков. Выяснилось, что активистка возглавляла не только общественный фонд, но и федерацию пара настольного тенниса РК, передаёт BaigeNews.kz.

В организации 15 ноября заявили, что Перизат Кайрат больше не является её президентом "в связи с задержанием и проведением расследования".

Решение принято 14 ноября на внеочередном собрании федерации.

"Отмечаем, что с момента её назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под её руководством не проводились. Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие пара настольного тенниса и наших спортсменов", - отметили в федерации.

Ранее в АФМ сообщили, что основная часть пожертвований использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

Инцидент прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева.