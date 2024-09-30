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Задержание распространителей наркотиков попало на видео в Атырау

Сегодня, 20:03
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:03
Сегодня, 20:03
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Фото: baigenews.kz

В Атырау задержаны двое подозреваемых в распространении наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности и кинологического центра в ходе оперативно-розыскных мероприятий "Қарасора" в Атырау задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину. 

В ходе личного досмотра у них изъят 81 свёрток с синтетическим наркотиком. В арендованной квартире обнаружено ещё около 100 граммов запрещённых веществ.  

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. 

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