Задержание правозащитницы Айгуль Орынбек опровергли в полиции

В Сети появилась информация о задержании правозащитницы и члена Национального совета общественного доверия (НСОД) Айгуль Орынбек в Шымкенте. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, якобы общественница имеет отношение к уголовному делу, возбуждённому по статьям "Мошенничество", "Разглашение данных досудебного производства" и "Воспрепятствование осуществлению правосудия".

В департаменте полиции Шымкента опровергли эту информацию.