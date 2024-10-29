Задержание правозащитницы Айгуль Орынбек опровергли в полиции
Сегодня, 22:11
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Сегодня, 22:11Сегодня, 22:11
159Фото: instagram.com/aigulorynbek_kz
В Сети появилась информация о задержании правозащитницы и члена Национального совета общественного доверия (НСОД) Айгуль Орынбек в Шымкенте. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, якобы общественница имеет отношение к уголовному делу, возбуждённому по статьям "Мошенничество", "Разглашение данных досудебного производства" и "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
В департаменте полиции Шымкента опровергли эту информацию.
"Айгуль Орынбек департаментом полиции Шымкента не задержана", - сказано в сообщении на странице департамента в Instagram.
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