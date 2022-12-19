Задержание Козачкова: казахстанские журналисты подписывают обращение к Токаеву

Фото: facebook.com/mikhail.kozachkov

Журналисты и общественники Казахстана подписывают обращение к президенту страны с просьбой освободить Михаила Козачкова, задержанного накануне сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз".

"Задержание известного журналиста Михаила Козачкова – это вопиющий пример нарушения конституционных прав гражданина, самих фундаментальных основ законодательства нашей страны и международных обязательств, взятых на себя Казахстаном. Его публично, без суда, назвали виновным в ряде серьёзных преступлений, нарушив тем самым статью 77 Конституции РК. Подробный обвинительный пресс-релиз был распространен практически сразу после задержания", - говорится в сообщении.

По мнению подписавшихся, право Козачкова на защиту было грубо нарушено.

"В течение нескольких часов он был фактически лишён гарантированного Конституцией права на юридическую помощь. Обыск в квартире Козачкова проходил без присутствия адвоката, которого сотрудники АФМ просто не пустили внутрь, даже когда он пытался войти с вызванными на место сотрудниками полиции. Адвокат также был лишён возможности на конфиденциальную беседу с Михаилом Козачковым", - отмечается в письме.

Общественники подчеркнули, что незадолго до задержания журналист сообщил об угрозах, поступающих в его адрес и в адрес его детей, а также об активно распространяемой о нём клевете в соцсетях и мессенджерах.

"Всё это наводит на подозрения о заказном характере этого дела, связанном с журналистскими расследованиями, которые проводил и публиковал Михаил Козачков. Михаил Козачков – опытный журналист, известный своими острыми критическими материалами о коррупции и других нарушениях закона, в том числе, в правоохранительных и судебных органах. Все свои статьи он писал, опираясь на документы и факты. Есть серьёзные основания сомневаться в справедливости и объективности расследования, поскольку действия правоохранительных органов практически саботируют обещанные Вами политические реформы и построение Справедливого Казахстана - Әділетті Қазақстан", - написали представители медиасообщества. "Расследование и суд должны проходить в полном соответствии со всеми международными стандартами и обязательствами Казахстана по соблюдению права на справедливый судебный процесс. Считаем, что Михаил Козачков должен быть немедленно освобождён, а виновные в допущенных нарушениях его прав - привлечены к ответственности", - заявили авторы обращения к президенту.

Напомним, накануне Агентство по финансовому мониторингу распространило сообщение о задержании журналиста, автора собственного Telegram-канала Михаила Козачкова. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

В "Әділ сөз" выразили обеспокоенность по поводу задержания журналиста. Представители фонда обращают внимание, что текст пресс-релиза АФМ нарушает презумпцию невиновности и статью 77 Конституции РК - "Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда".

Михаил Козачков является профессиональным журналистом, выпускником КазНУ им Аль-Фараби, имеет более чем двадцатилетний опыт в карьере.