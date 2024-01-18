Задержание группы мошенников попало на видео в Павлодарской области

В Павлодарской области задержали обманувшую казахстанцев в общей сумме на 25 миллионов тенге группу мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что задержанные подозреваются в шести фактах мошенничества с суммой ущерба более 25 миллионов тенге. Также проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным фактам. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Аксу", — рассказал исполняющий обязанности начальника УБОП ДП области Диас Кадыров.

Как отметили в полиции, на протяжении длительного времени мошенники втирались в доверие к жителями Аксу, в том числе к работникам Аксуского завода ферросплавов, и предлагали различную помощь. Таким способом им и удалось завладеть крупной суммой денег.