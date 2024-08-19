Задержание депутата за педофилию прокомментировали в партии Amanat

В партии Amanat высказались по поводу появившейся в СМИ информации о задержании депутата за насилие над несовершеннолетним ребёнком, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала августа никто из действующих сотрудников филиалов партии Amanat по области Жетысу к административной ответственности не привлекался и не проходит подозреваемым по какому-либо уголовному делу. Экс-руководитель Аксуского районного филиала партии Сериккан Жакупов уволился, написав заявление по собственному желанию 1 августа", - сообщили в пресс-службе филиала партии по области Жетысу.

В объединении заверили, что по данной ситуации будет направлен запрос в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о том, что мужчину задержали за изнасилование несовершеннолетнего ребёнка в Жетысуской области. В полиции его имя не раскрывают. По данным некоторых СМИ, им может оказаться депутат районного маслихата.