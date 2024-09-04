Задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК
Сегодня, 17:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:36Сегодня, 17:36
76
В МВД подтвердили задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии "по подозрению в совершении противоправного действия", передаёт BaigeNews.kz.
"На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД. Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Туриста искали с помощью вертолёта в горах в Алматинской области