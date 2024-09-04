Задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК

В МВД подтвердили задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии "по подозрению в совершении противоправного действия", передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД. Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.