  • 4 Сентября, 17:48
  • BAIGENEWS

Задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК

Сегодня, 17:36
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Задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
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В МВД подтвердили задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии "по подозрению в совершении противоправного действия", передаёт BaigeNews.kz

"На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД. Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

 

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