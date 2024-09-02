Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Караганде
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
170Фото: baigenews.kz
В Караганде задержали 55-летнего водителя, устроившего ДТП со смертельным исходом на улице Аманжолова, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина водворён в изолятор временного содержания.
"По предварительным данным, водитель Lexus нарушил скоростной режим. Сотрудниками полиции изъяты записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Проводится расследование. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе ДП.
Ранее видео жуткого ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей, появилось в Сети.
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